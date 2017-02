Yanlış anlaşılmaymış! Anadolu Efes’in iki siyah oyuncusunu türlü bahanelerle içeri almayan restoran ‘özür diledi’

Anadolu Efes’te forma giyen basketbolcular Brandon Paul ve Jayson Granger’ı içeri almadığı için ırkçılıkla suçlanan Fenix adlı restoranın yöneticisi, iki isimden özür dileyerek olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını savundu.

‘Rezervasyonunuz yok, mekan dolu, çalınan müzik türü size göre değil’

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, 25 Şubat Cumartesi gecesi yaşanan olay şöyle anlatıldı: “Brandon Paul ve Jayson Granger, takım arkadaşları Alex Kirk ile yemek yedikten sonra takım arkadaşları Can Maxim Mutaf’ın yanına gitmek için adı geçen işletmeye gitmişler ve içeri girmek istemişlerdir. Kapıda rezervasyonları olmadığı gerekçesi ile durdurulan oyuncularımız, takım arkadaşları Can Maxim Mutaf’ın içerde, kız arkadaşı ve diğer arkadaşları ile oturduğunu belirtmişlerdir. Bu sefer içerisinin çok kalabalık olduğu ve bu sebeple içeri alınmayacakları argümanı ile karşılaşan oyuncularımız, bahsi geçen işletmeye onlardan başka herkesin rahatlıkla girip çıkabildiğini gözlemlemişlerdir. Takım arkadaşlarına yardım için oturduğu yerden dışarı çıkan Can Maxim Mutaf da kapıdaki görevlilerle anlaşamamış; bunun üzerine görevliler, içeride çalınan müzik türünün oyuncularımıza göre olmadığını ve Jayson Granger ile Brandon Paul’u içeri almayacağını belirtmiştir. Bu olay üzerine oyuncularımız bahsi geçen işletmeden içeri giremeden ayrılmışlardır.”

Yanlış anlaşılmaymış!

Açıklamada, konuyla ilgili görüşülen işletme yöneticisinin, olayın tamamıyla bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söylediği ve bunu düzeltmek istediklerini belirterek özür dilediği anlatıldı.

Ne olmuştu?

Brandon Paul ve Jayson Granger, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarda, Baskonia maçının ardından gittikleri Fenix adlı mekana siyah oldukları için alınmadıklarını savunmuştu.

Granger, “Irkçılığın hala var olduğuna inanamıyorum. Dün gece ben ve arkadaşlarım Fenix Restaurant’a akşam yemeği ve güzel zaman geçirmek için girmek istedik ama bizi ten rengimizden dolayı içeri almadılar” derken, Paul ise, “Dün uzun zaman sonra ilk kez ırkçılıkla uğraşmak zorunda kaldım. Böyle şeylerin hala yaşanıyor olması üzücü. Arkadalarımla girişimiz reddedilen Fenix’e bir daha gideceğimi sanmıyorum” diye yazmıştı.