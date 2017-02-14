‘Yanlış anlaşılır’mış: Konya’da ‘Sigaraya Hayır’ yazılı broşürler toplatıldı

Konya’da bakanlığın bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırladığı broşürler, üzerinde ‘Sigaraya Hayır’ yazdığı gerekçesiyle toplatıldı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Konya’da da kentin farklı noktalarına asılan afiş ve broşürlerde şu ifadeler kullanıldı: “Neyi kazanmak istediğinize karar verin… Çocuklarınızı zehirlemek ister misiniz? İktidarsız olmak ister misiniz? Tekerlekli sandalyede bir yaşam mı sürmek istersiniz? Kanser olmak ister misiniz? Kalp krizi geçirmek ister misiniz? ‘HAYIR’ diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız.”

‘Yanlış anlaşılmaya neden olmaması için’

Ancak referandum sürecine girilmesiyle söz konusu afiş ve broşürler toplatıldı.

İddiayı doğrulayan AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, “Broşürler önceden basılmış, yanlış anlaşılmaya neden olmaması için dağıtımı durduruldu” dedi.

Broşürlerin basımı da durduruldu.