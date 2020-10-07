‘Yanlış aileye’ oğullarının kazada öldüğünü bildiren polis özür diledi

İskoçya’da, bir kazada yaralanan gencin ailesine, “Oğlunuz öldü” diye haber veren polis özür diledi.

Fotoğraf: www.heraldscotland.com

Aberdeenshire bölgesinde pazartesi günü meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç yaralandı. 19 yaşındaki arkadaşı Dylan Irvan ise hayatını kaybetti.

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Polis, ölen Irvan’ın ailesinin yerine kimliği açıklanmayan yaralı gencin ailesini arayarak ‘ölüm haberini’ verdi. Ancak yanlış ailenin arandığı ortaya çıktı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, kaza mahalline giden polislerin bir görgü şahidinin verdiği yanıltıcı bilgi nedeniyle böyle bir hata yaptıkları ve çok üzgün oldukları belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kaza mahallindeki polisler kimlik tespitini en çabuk şekilde yapabilmek için şahısların üzerlerindeki belgelerden, aracın kime ait olduğuna dair bilgiden, görgü şahitlerinin ifadelerinden yararlanıyor. Maalesef bu kazada yanlış bilgilendirilmişler. Aileden, sebebiyet verdiğimiz üzüntü ve şok için derhal özür diledik. Tabii ölen gencin ailesinden de.”