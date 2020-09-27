Yankı Yazgan: Ülkemizin giderek battığı durumdan duyduğumuz moral bozukluğu intihar eylemlerini tetikleyebilir mi?

Medyaya yansıyan intihar haberlerinin iç burkuculuğunu ve moral bozuculuğunu bir kenara bırakıp ne olup bitiyor diye düşündüğümüzde, yaşamaktan vazgeçmeye akıl erdiremeyişimizle karşılaşırız. İntihar düşünce ve eylemine ve yaşama dürtüsünün kaybolmasına akıl erdirme çabasının ötesinde, engin bir düşünce birikimi ve psikiyatri bilimsel literatürü var. Ancak bugünün intiharları sanki her zamankilerden, diğerlerinden farklı düşüncesine kapılıyoruz.

(…)

Reklam

Baştaki soruya dönüyoruz. Peki, ama intiharlar neden oluyor? Ülkemizin giderek içine battığı ve çıkmaz gözüken durumdan duyduğumuz moral bozukluğu intihar eylemlerini tetikleyebilir mi? Moral bozukluğu ile klinik depresyon arasında bir fark var mı? Aynı yaşam koşulları neden herkesi aynı ruh durumuna itmiyor? Her moralsizlik ya da umutsuzluk ya da gelecek kaygısı olan kişinin intihar riski aynı mı?

Yankı Yazgan’ın yazısı