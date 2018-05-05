Yanıt, Erdoğan’ın sorusunda saklı: Amaçları beni indirmek, millete ne vaat ediyorsunuz

Muhalefetin tek amacının kendisini indirmek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Beni indirip ne yapacaksınız? Diyelim ki bunu başardınız… Peki, siz millete ne vaat ediyorsunuz” diye sordu.

İstanbul’da dün restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı ile Nusretiye Camii’nin açılışını yapan Erdoğan, 2014 yılında milletin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğinde farklı bir cumhurbaşkanı olacağını ifade ettiğini belirterek şunları söyledi: “Çankaya Köşkü’ne oturup suya sabuna dokunmadan her türlü yetkiye sahip olup sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim. Farklı bir cumhurbaşkanlığı sürecini başlattık. İlk günden itibaren anayasanın verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanarak, hükümetle de uyumlu bir şekilde her türlü Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık ettim.”

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‘Tek projeleri Erdoğan’ı indirmek’

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bunların tek bir amacı, millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız peki siz millete ne vaat ediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Milletimden rica ediyorum. Muhalefetten birilerini karşılarına geçip kendilerinden oy istediklerinde şunu sorsunlar: Siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü, Marmaray mı, Avrasya Tüneli mi, Kanal İstanbul, 3’üncü havalimanı mı? Ne yapacaksınız onu söyleyin. Biz yapacaklarımızla değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz.”

Erdoğan, Meclis’te çoğunluğu sağlamak için de mesajlar verdi. ü

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“Cumhurbaşkanına ülkeyi yönetme ve hükümeti kurma yetkisi verirken onu Meclis’te yalnız bırakmak da olmaz” diye seslenen Erdoğan, “Meclis kanunları ve denetim yetkileriyle cumhurbaşkanı kararnameleri, bakanları ve üst düzey yöneticileriyle ne kadar uyum içinde çalışırsa, Türkiye o kadar çok kazanır, o kadar çok hizmete kavuşur. Bunun için milletimizin Cumhurbaşkanlığı konusundaki tercihini, onu Meclis’te de güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıracağına inanıyorum” dedi.