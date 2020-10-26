Yanında kalan kızını almaya giden damadı tarafından öldürüldü

Konya’da, tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren kişi, annesi ve kardeşi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Bir süre önce cezaevinden çıkan 21 yaşındaki Mehmet D., dün sabah, kayınpederi Barış Mıngır’ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak’taki evine sığınan eşi Didar D.’nin kendisiyle gelmesi için ısrar etti.

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Bunun üzerine Mehmet D. ile Mıngır arasında tartışma yaşandı.

Mehmet D., dün akşam saatlerinde de annesi İsmidal (40) ile 13 yaşındaki kardeşi H.D.’yi de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine gitti. Tartışma sırasında kayınpederinin başına silahla ateş etti.

Yaralı halde Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mıngır kurtarılamadı.

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Mehmet D, kardeşi H.D. ile annesi İsmidal D. gözaltına alındı.

Mehmet D.’nin eşinin, gördüğü şiddet nedeniyle babasının evinde kaldığı ileri sürüldü.