Yangınlarla mücadele eden Avustralya’daki itfaiyelere destek: Kermeste satılan 103 metrelik pizzanın geliri bağışlandı

Avustralya’daki bir İtalyan lokantası 103 metrelik bir pizza yapıp kermeste satarak geliri ülkede yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine bağışladı.

Fotoğraf: Reuters

Zeytin, domates sosu ve mozzarella peyniri kullanılan dikdörtgen şeklindeki Margherita pizzanın yapımı yaklaşık dört saat sürdü.

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103 metrelik pizzadan kesilen 4 bin dilimden elde edilen kazanç Avustralya’da yangınla mücadele eden Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma birimine bağışlandı.

Avustralya’nın sahil kasabalarında etkili olan ve yerleşim yerlerinin etrafını saran yangınların başladığı eylül ayından bugüne kadar en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, yarım milyara yakın hayvanın da yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.