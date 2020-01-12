Yangınlarla mücadele eden Avustralya’da başbakandan ‘Kriz yönetiminde hatalar yaptım’ itirafı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede eylül ayından beri süren yangınlarla ilgili olarak kriz yönetiminde hataları olduğunu itiraf etti. Morrison, yangın kriziyle ilgili bir kamu soruşturması açılmasını desteklediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABC Televizyonu’na konuşan Morrison, bakanlarından oluşturulacak bir Kraliyet Komisyonu’nun soruşturmayı yürütmesine destek vermelerini isteyeceğini belirterek, “Sahadaki bazı gelişmeleri çok daha iyi yönetebilirdim” dedi.

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Yangınlardan en fazla etkilenen New South Wales ve Victoria eyaletlerinde protesto edilen Morrison, tartışılan iklim değişikliğiyle mücadele politikasını gözden geçirebileceğinin de sinyalini verdi.

Morrison’ın özellikle geçen ay yangın krizi büyürken ABD’nin Hawaii eyaletine tatile gitmesi eleştiri konusu olmuştu.

Tepkiler sonrası tatilini yarıda kesen Morrison’a New South Wales’te tepki gösteren bir Avustralyalı ona hitaben, “Aptal, bir daha burada kimseden oy alamayacaksın” demişti.

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Avustralya’da yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28’e yükselirken, yangınlar sonucu binlerce ev kül, milyonlarca hayvan da telef olmuştu.