Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Yangın yeri’ Yunanistan kaçak yapıları yıkacak: Hayatta kalanlara görevimiz

 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,  91 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınının ardından 3 bin 200 kaçak binayı derhal yıkacaklarını söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

Kızılçam ormanlarında birden çok noktada çıkan yangın, sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yerleşim merkezlerine doğru ilerlemişti. Dört günde kontrol altına alınan yangında son olarak 91 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Resmi rakamlara göre 25 kişi kayıp.

Reklam

Yetkililer, Mati’deki yangın sırasında kaçak binaların insanların sahile ulaşmasını engel olduğunu söylemiş, Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas görevinden istifa etmişti.

BBC’nin haberine göre  Çipras, Yunanistan’daki ‘kaçak yapı kaosu’na son vereceklerini ve Attica bölgesindeki 3 bin 200 kaçak binayı derhal yıkacaklarını söyledi.

Reklam

‘Afthereta’ binalar olarak bilinen bu yapılar, izin alınmadan inşa ediliyor, daha sonra hükümetlerin çıkarttığı aflarla yasal hale geliyor.

Bu binaların insan hayatını tehdit ettiğini söyleyen Çipras, “Tehlike oluşturan ne varsa yıkılacak. Bu ölülere, daha çok da hayatta kalanlara karşı görevimizdir” diye konuştu.

Yunan hükümeti, süreçte yavaş davrandığı eleştirilerine hedef olmuş, yerel yetkililer, sürücüleri alevlere doğru yönlendirmekle suçlanmıştı. Onlarca kişi yangından araçlarıyla kaçmaya çalışırken ölmüştü.

Hükümet yetkilileri hızı 120 kilometreye ulaşan yangında etkili bir tahliye çalışması yapmanın güç olduğunu savunuyor.

İstifa eden Yunan bakan: Bu kadar çok ölüm devam etme isteğimin önüne geçti

Ölü sayısı 91’e çıktı: Çipras yangın bölgesine sadece devlet televizyonuyla gitti

Yunanistan’daki orman yangınlarında kundaklama şüphesi

Yunanistan’da yangınlar sönüyor: Drone çekimiyle felaketin boyutu

Yunanistan yangınında ölü sayısı 81: Erdoğan aradı, Çipras yardım istemedi

Yunanistan yangınının tanıkları anlatıyor: Denize kaçanlar bile kurtulamadı

Facia gecesi: Yunanistan’daki orman yangınlarında 76 kişi hayatını kaybetti


SON HABERLER

CHP’de imzasını geri çeken 31 delegenin listesi

HP’de 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez’e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmişti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...