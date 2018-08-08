‘Yangın yeri’ Yunanistan kaçak yapıları yıkacak: Hayatta kalanlara görevimiz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 91 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınının ardından 3 bin 200 kaçak binayı derhal yıkacaklarını söyledi.

Kızılçam ormanlarında birden çok noktada çıkan yangın, sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yerleşim merkezlerine doğru ilerlemişti. Dört günde kontrol altına alınan yangında son olarak 91 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Resmi rakamlara göre 25 kişi kayıp.

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Yetkililer, Mati’deki yangın sırasında kaçak binaların insanların sahile ulaşmasını engel olduğunu söylemiş, Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas görevinden istifa etmişti.

BBC’nin haberine göre Çipras, Yunanistan’daki ‘kaçak yapı kaosu’na son vereceklerini ve Attica bölgesindeki 3 bin 200 kaçak binayı derhal yıkacaklarını söyledi.

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‘Afthereta’ binalar olarak bilinen bu yapılar, izin alınmadan inşa ediliyor, daha sonra hükümetlerin çıkarttığı aflarla yasal hale geliyor.

Bu binaların insan hayatını tehdit ettiğini söyleyen Çipras, “Tehlike oluşturan ne varsa yıkılacak. Bu ölülere, daha çok da hayatta kalanlara karşı görevimizdir” diye konuştu.

Yunan hükümeti, süreçte yavaş davrandığı eleştirilerine hedef olmuş, yerel yetkililer, sürücüleri alevlere doğru yönlendirmekle suçlanmıştı. Onlarca kişi yangından araçlarıyla kaçmaya çalışırken ölmüştü.

Hükümet yetkilileri hızı 120 kilometreye ulaşan yangında etkili bir tahliye çalışması yapmanın güç olduğunu savunuyor.