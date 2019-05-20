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Yaramazlara biraz batar!

Yangında öldüğü sanılan kadın 10 bin lira için öldürülüp evi kundaklanmış

İstanbul’un Kartal ilçesinde yangında öldüğü sanılan kadının vefat eden eşinin aracının satışından aldığı 10 bin 750 lira için öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi.

Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak’taki bir apartmanın giriş katındaki dairede 13 Mayıs’ta çıkan yangın basına kaza olarak yansımış, eve giren itfaiye ekipleri Feride Genç’in (35) cesedini bulmuştu.

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Polisin yürüttüğü incelemede bir çocuk annesi Genç’in sattığı aracın parası için öldürülüp evinin yakıldığı tespit edildi.

İnceleme sırasında Genç’in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığı ve üç yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı saptandı. Noterdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının yanında Muharrem K. isimli bir kişinin olduğunu belirledi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan Muharrem K.’nin yüzünde tırnak izlerine rastlandı.

Feride Genç’i öldürüp evi kundakladığı belirlenen Muharrem K. tutuklandı.

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