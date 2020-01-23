Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir binanın bodrum katındaki depoda atılan sigara izmaritinden yangın çıktı. Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sararken, bazı müşteriler kendilerini dışarı attı, bazıları ise tavla oynamaya devam etti.

Fotoğraflar: DHA

Altıntop Mahallesi 854 Sokak’taki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, saat 13:00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti.

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Yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı. Müşterilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, bazıları ise tavla oynamaya devam etti.

Tavla oynayanlar tehlikenin geçtiğini, kendilerini etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi.

Yangında, bodrum kattaki ev eşyaları zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.