Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir binanın bodrum katındaki depoda atılan sigara izmaritinden yangın çıktı. Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sararken, bazı müşteriler kendilerini dışarı attı, bazıları ise tavla oynamaya devam etti.

Fotoğraflar: DHA

Altıntop Mahallesi 854 Sokak’taki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, saat 13:00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti.

Reklam

Yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı. Müşterilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, bazıları ise tavla oynamaya devam etti.

Tavla oynayanlar tehlikenin geçtiğini, kendilerini etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi.

Yangında, bodrum kattaki ev eşyaları zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. 

Reklam

SON HABERLER

İran’ın füze saldırısında 11’den daha fazla ABD askeri yaralanmış

İran’ın 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine yaptığı füze saldırısından bir hafta sonra 11 ABD askerinin ‘beyin sarsıntısı’ geçirdiği ve tedavi altına alındığı açıklanmasından sonra, daha fazla askerin söz konusu saldırıya bağlı yaralanmalarla Almanya’ya sevk edildiği ortaya çıktı.

Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti. AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti. Manisalılar, depremin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...