Yangında iki kişinin öldüğü AVM’nin yangın merdivenleri kapalıymış

Amasya’da dün bir AVM’de çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği yangında binanın yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Merzifon ilçesinde, Derya Kuşbudu (42) ve Çağlayan Yağmur Köse’nin (27) hayatını kaybettiği, dört kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangınla ilgili ortaya çıkan gerçek ölümlerin göz göre göre geldiğini gösterdi.

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Daha önce özel tıp merkeziydi

Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen beş katlı binanın yangın merdiveninin, dış cephe izolasyon malzemesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. AVM’nin dış cephesindeki yangın merdivenlerinin binanın içindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlendi.

Geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM’deki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.