Yangında dumandan zehirlenen bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında bir yaşındaki bebek dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kamil Ocak Mahallesi Yasin Caddesi’nde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri, apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek evde bulunan üç ve bir yaşındaki iki çocuk ile babaanneleri çıkarıldı.

Dumandan zehirlendikleri belirlenen çocuklar ve babaanne hastaneye kaldırıldı. Bir yaşındaki Sudenaz Güngör kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.