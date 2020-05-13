Yangında dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan aile Covid-19 olduğunu öğrendi

İstanbul’da bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen üç kişilik aile kaldırıldıkları hastanede Covid-19 olduklarını öğrendi.

Fotoğraf: DHA

Trafodan kaynaklanan yangında dumandan etkilenen aile ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin durumundan şüphelenen doktorlar test yaptı. Test sonucu anne, baba ve 12 yaşındaki çocuklarında corona virüsü tespit edildi.

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Tesadüfen corona virüsü tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavisi sürüyor. Doktor ve hemşirelerin yakından ilgilendiği çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Durumları daha iyi olan anne ve babasının ise normal serviste tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci çocuğun durumunu şöyle değerlendi: “Burada çocuklarımız ailelerinden uzakta, içeride tek başlarına kalıyor. Bebeklerde çok fazla problem olmuyor, büyük çocuklar ailelerini özlüyor. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. 12 yaşındaki hastamız bir yangın sebebiyle, karbonmonoksit zehirlenmesi ile bize ailesiyle başvurdu ama rastlantısal olarak corona virüsü pozitifliği de çıktı. Şu anda tedavi altında. Bir gündür bizimle beraber. Oksijen tedavisi alıyor.”

Çocukların bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu konusunda uyaran Petmezci şunları söyledi: “Bu virüs süreci daha devam edecek, hepimizin çok dikkatli olması lazım, çocuklarımızı korumamız lazım. Benim de çocuklarım var. Çocukların bulaştırıcılığı çok yüksek. Çocukların mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmesi lazım. Kalabalık ortamlara girmemesi lazım”.