Yangına müdahaleye giden itfaiye, ayağından zincirlenmiş 10 yaşındaki çocukla karşılaştı: Babası bağlamış

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, ayağından zincirlenmiş halde bulunan 10 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Tabakhane Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış haldeki E.B. ile karşılaşan ekipler balta ile zinciri koparıp çocuğu dışarı çıkardı.

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Ayağından yaralanan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan E.B. taburcu edildi.

‘Çok korktum’

Yaşadığı korku dolu anları DHA’ya anlatan E.B., “Yangın dumanı geldi ben de kapıyı kapattım, çok korktum. Duman vardı. O anda çok korktuğumu hissettim. Beni kurtardılar. Ayağım çok ağrıyor” dedi.



Sekiz çocuklu baba M. B., oğlu E.B.’nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini, çok pişman olduğunu söyledi.

Mahallelinin tepkisini çeken M.B. gözaltına alındı.

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Ablası: Babam 15 dakikalığına bağladı

E.B.’nin ablası Z. B. ise şunları anlattı: “Ben ve annem çarşıya gitmiştik. Bir ağabey önümüzü kesti, ‘Eviniz yanıyor’ dedi. Eşyaları bırakıp koşup geldik. Zaten geldiğimizde babam evdeydi. Kardeşimi hastaneye kaldırmışlardı. Hastaneye gittik kardeşimi gördüm. Çevreye zarar veriyordu. Babam 15 dakikalığına bağladı kardeşimi. Geldiğimde kardeşimi zincirden çıkarmışlardı.”

‘Camdan atlayarak kurtuldum’

Diğer abla Z.B. ise şöyle konuştu: “İşten eve geldim. Çay demlemiştim. Çekyatın üstüne uzandım. Baktım duman kokusu gelmeye başladı. Kalktım ev yanıyordu. Ondan sonra kapılar hep kilitlenmişti. Kendimi camdan atarak kurtardım. Evin hepsi yanıyordu itfaiye çağırdılar. Kardeşimi zincirini çıkardılar sonra hastaneye kaldırdılar. Çok şımarıklık yapıyordu. Babam da 15 dakikalığına bağlamıştı.”



Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını, evi yanan ailenin diğer fertlerinin ise başka bir eve yerleştirildiğini söyledi.