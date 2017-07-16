Yangın tehlikesi nedeniyle tepki çekmişti: Bozcaada Caz Festivali’nin yeri değişti

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RIFAT DOĞAN

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Çanakkale’de orman yangını tehlikesine karşın yapılması planlanan festivalin yeri tepkiler sonrası değiştirildi.

Bozcaada’nın Pavli Çamlık Ormanı’nda inşa edilen Pavli Restoranı’nın işletmecisi, 28-30 Temmuz tarihlerinde Bozcaada Caz Festivali düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ancak belediye başkanı Hakan Can Yılmaz ve Bozcaada Forumu’ndan yurttaşlar, orman yangını tehlikesine işaret ederek festivalin farklı bir yerde yapılmasını talep etmişti. Can, ormanda festival yapılmaması konusundaki uyarılarını gerekli mercilere de iletmişti.

Yeri değiştirildi

Tepkiler üzerine festivalin yeri değiştirildi.

Başkan Hakan Can Yılmaz, festival komitesi, işletme yetkilisi ve Bozcaada Forumu aktivisti Fırat Tunabay, dün başkanlık makamında bir araya geldi.

Belediye başkanlığı, görüşmede uzlaşmaya varıldığını, festivalin orman yerine Bozcaada Manastır Restaurant’ta yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Duyuruda şöyle dendi: “Sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçen herkese, hassasiyetlerini dile getiren Bozcaada halkı ve doğaseverlere, Bozcaada Forumu, Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına; halkın hassasiyetlerine duyarlı yaklaşan olumlu ve yapıcı bir üslupla sorunun huzur duyduğu bir şekilde sonuçlanmasında rol oynayan işletme sahipleri organizasyon yetkilileri ve organizasyon sponsorlarına Bozcaada belediye başkanı olarak teşekkür ve şükranlarımı sunarım.”