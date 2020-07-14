Yangın çıkan evde sekiz ve 10 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir evde çıkan yangında sekiz ve 10 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, ilçeye bağlı Alpagut köyü Hayallar Mahallesi’nde Cemal Bekil’in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı.

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Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil’i komşularının yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.

Evde kalan diğer iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.