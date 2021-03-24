Yandaşlardan Macron da dertli: Türkiye devlet güdümlü medyayla yalan yayıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi iktidar güdümlü medya aracılığıyla ‘yalanlar yaymak’la suçladı. Macron, ‘kamuoyunun görüşlerine tesir etme’ yoluyla Fransa’da 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yapılacak müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

BBC Türkce’nin aktardığına göre France 5 kanalına bir mülakat veren Macron, 2022 seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye yönelik müdahale girişimleri olacağını öne sürdü.

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Macron, “Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Bunlar yazılı. Tehditler örtülü bir şekilde yapılmıyor” dedi.

Macron, bu müdahalenin ‘kamuoyunun fikirlerini etkilemeye dönük’ olacağını öne sürerek geçen yıl ekim ayında da İslam hakkında sarf ettiği sözlerin Türkiye tarafından çarpıtıldığını belirtti.

Macron, o günlerde ‘İslamcı ayrılıkçılık’la mücadele edip laik değerlerin savunulması için birdizi yasa geçirme planını açıklamıştı. Aynı günlerde Fransa’da Muhammed peygamberin İslam aleminde infial yaratan karikatürlerini öğrencilerine gösteren bir öğretmen başı kesilerer öldürülmüş, Macron, karikatürlerin yayınlanmaya devam edeceğini ve ‘asla boyun eğilmeyeceğini’ söylemişti.

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Erdoğan da Macron için ““Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” demiş, İslam düşmanlığıyla suçlamıştı.

Macron: Sözlerim çarpıtıldı

Fransa cumhurbaşkanı, “Geçen sonbaharda, çok açık bir şekilde yalanlarla örülü bir siyasi anlayış vardı… Devletlerin söylediği yalanlar, Türk devletinin kontrolü altındaki medya kuruluşlarının yaydığı yaylanlar, Katar tarafından kontrol edilen belli bazı büyük televizyon kanallarının yaydığı yalanlar” dedi.

Macron, bu konuyu Katar Emiri Tamim bin Hamad el Sani’yle de görüştüğünü sözlerine ekledi.

Macron, “Sözlerim çarpıtıldı ve Fransa, İslam’la sorunları bulunan bir ülke olarak yansıtıldı” dedi.

Avrupa’nın Türkiye’ye sırtını asla dönmeyeceğini vurgulayan Macron, Türkiye’nin tutumunu değiştirmediği sürece ilişkilerin iyileşmesinin mümkün olmadığını da aktardı.