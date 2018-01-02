Yandaşlarda Gül’e bombardıman: Bu mudur dava arkadaşlığı?

İktidar yanlısı gazetelerde, sivillere ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK ile ilgili eleştirilerinin ardından eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e eleştiri bombardımanı sürüyor.

Gül’e yandaş medya içinde sahip çıkan tek yazar Yeni Akit Yazarı Sabri Balaman da Gül’den kamuoyuna yanlış yansıyacak açıklamalardan kaçınmasını istedi.

Reklam

‘Dava arkadaşlığı bu mudur?’

Ahmet Kekeç-Star: Partisi ve halefi türlü gaileler atlattı. Sessiz kaldı. Dava arkadaşları, insanlığa “değerler” armağan etmiş Avrupa Birliği ülkelerinden sınır dışı edildi, uçaklarına iniş izni verilmedi toplantıları iptal edildi. Sessiz kaldı… Seçimle gelmiş halefinin (yani Erdoğan’ın) Almanya’da konuşma yapmasına mahkeme kararıyla yasak getirildi. Sessiz kaldı. Sessiz kaldığı ve dava arkadaşlarını yalnız bıraktığı gibi, “AK Parti’ye karşı ne yapabiliriz?” temalı toplantıların da neredeyse baş konuğu oldu. Bu mudur yani? Dava arkadaşlığı böyle bir şey midir?

Türkiye için değil kendisi için önemli konularda konuşuyor’

Hüseyin Gülerce-Star: Sayın Gül, Türkiye için değil, kendisi için önemli konularda konuşuyor. Artık Erdoğan ile Gül arasındaki köprüler atıldı. (…) Gül üzerinden hesap yapanlar, Erdoğan’ın kazanmaması için çabalıyor. Millette karşılığı olmayan hiçbir siyasi hamle, hedefe varamaz. Gül’ü düşünenler, belli ki AK Parti tabanının Gül tepkisinden haberdar değiller…

‘Ak Parti’nin sözüm ona kurtarıcısı…’

Yaşar Hacısalihoğlu-Akşam: Erdoğan’sız AK Parti projesinin yeni gelişmelerle ve yeni hamlelerle canlı ve diri tutulmasına çalışıldığını görmek gerekir. (…) Bu noktada hem Türkiye’nin, hem de AK Parti’nin sözüm ona kurtarıcısı sahne alacak. Şimdilerde bu aktörün cesaretlenme sürecine girdiğini görmek gerekir. Zira 2018de bu sürecin çeşitli merhalelerine tanık olunacak ki, 2019 seçim yılında amaçlanan son şer hamlesi başarıya erişsin.

‘Saflar netleşecek’

Murat Kelkitlioğlu-Akşam: Geçen yılın en önemli siyasi adımı 16 Nisan referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ydi. Gül, Türkiye’nin adeta geleceğinin oylandığı bu referandum sürecinde de pek ortalıkta gözükmemiş. Tablo bu olunca ‘Hayırdır’ diye sormayalım da ne yapalım? Türkiye 2019’daki kritik Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, Abdullah Gül’ün “daha fazla konuşma” isteğini, konuşmaya duyduğu özlemle açıklayabilir miyiz? Belli ki bu süreçte saflar daha da netleşecek!

‘Beklenti partinin kendilerine anahtar teslim takdimi’

Hasan Öztürk-Yeni Şafak: 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Erdoğan’ın seçilme ihtimalini görenler mutlaka Ak Parti’nin içine yönelik hamle yapacaklardır. Hele hele, Cumhurbaşkanımızın bir şekliyle dışarıdan müdahale ile tasfiye edileceğine inanan çevrelerin beklentisi anahtar teslim partinin kendilerine taktim edileceği yönündedir!

‘Zat-ı alileri hoşgörü abidesi’

Serdar Arseven-Milat: (Yazısının başında Gül’ün kendisine yönelik yaptığı basın davetini yazısındaki eleştiriler üzerine bir ‘elçi’ aracılığıyla geri çekmesini anlattıktan sonra devam ediyor…) Evet efendim; “Dosttan gelen” iki eleştiriye ve iki ‘muhtemel’ soruya bile tahammül edemedi Sayın Gül!.. “Reis’in yalnız bırakılmaması gerektiğini” söylememize bile tahammül edemedi!… Ki… Zât-ı âlileri, “Hoşgörü Âbidesi” bir Devlet Adamı!.. Öyle diyorlar yâni!..

‘Reis’e Brütüs’lük edenler…’

Meltem Yılmaz-Yeni Akit: Gerçekler acıdır Bay Muğlak Gül ve Bay Arınç! Gerçekler acıdır Stratejik Davutoğlu! Bu millet, Erdoğan’dan başka lider tanımıyor! Bu yüzden eski popülaritenizin kerametini kendinizden menkul vehmetmeyin! Reis’in gölgesi bile başınızı döndürmeye yetiyordu. Zira milletten onun sayesinde teveccüh görüyordunuz… Ha işte tam da bu noktada anlamanız gereken şu! Ona yamuk yapanların bu millet nezdinde hiç mi hiç şansı yok! Yoksa mesele son KHK meselesi değil yani… Mesele, dipten yangınlı bir muhalif azınlığın, her fırsatta Reis’e Brutüs’lük etmeleri meselesi…

‘AK Parti’de çatlak ses verenler İngiliz projesidir’

Sabri Balaman (Yeni Akit): “Sayın Gül’ü ve Davutoğlu’nu İngiliz projesi kapsamına aldınız. Bırakın bölgesel fanatizmi, bırakın kişileri yıpratmayı, yarın bu ülkede seçim olduğunda bu partide yağdanlık yapanların Allah katında affolunması mümkün mü? Kişisel menfaat peşinde koşanlar şunu unutmasılar; Erbakan hocanın etrafını izole eden ve partiye zarar verenler yarın AK Parti’ye de aynısını yapacaklar. AK Parti’de çatlak ses verenler aslında İngiliz projesidir. (…) Sayın Gül’ün bundan sonra olumsuz yansıyacak düşüncelerden ve açıklamalardan kaçınması gereklidir.”

‘Bu millet sinsileri sevmez’

Hikmet Genç-Akşam (yazı dünden): İnsan gerçekten hayret ediyor!.. Neye, kimlere? FETÖ’yle mücadelede Erdoğan’ı yalnız bırakan, çapulculara laf etmeyen, ülkenin en sancılı döneminde ‘erişim yasağı kaldırılsın’ deyip Twitter’ın onurunu kurtarmaya çalışanlara… Erdoğan’ın “bay Kemal’in kayığına bindiler” dedikleri…Farkındalar mı bilemiyorum ama bunların hiçbirinin toplumda karşılığı yok… (Bu millet sinsileri sevmez!..)