Yandaş medya duyurdu: Yavaş’a yeni soruşturma…

AKP yanlısı A Haber kanalı ve Sabah gazetesi, CHP’nin Ankara belediye başkan adayı Mansur Yavaş hakkında iki yeni soruşturma daha açıldığını duyurdu.

Soruşturmalar, Yavaş aleyhine açtığı dava son dönemde iktidar tarafından seçim meydanlarına taşınan işadamı Necmettin Kesgin’in suç duyurusu üzerine açılmış.

Reklam

‘Müstehcen görüntü bulundurma ve suçu bildirmeme’

Sabah’ın haberine göre, suç duyurusu dilekçesinde bilgisayarında çocuk pornosu bulundurma suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Kesgin, bu davanın da Yavaş’ın yaptığı suç duyurusu üzerine açıldığı belirtiliyor. Kesgin, Yavaş’ın içinde müstehcen görüntü bulunduğunu belirttiği bilgisayarı 2014 yılından beri elinde bulundurarak kendisine şantaj yaptığı ve ayrıca suç unsuru bilgisayarı savcılığa teslim etmediğini vurguluyor. Yavaş hakkında, “TCK 278. maddesine göre işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmemek ve TCK 226. Madde’ye göre elinde müstehcen görüntü bulundurmak” suçundan soruşturulmasını istiyor.

Haberde dilekçeyi değerlendiren savcılığın söz konusu suçlamalarla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.



