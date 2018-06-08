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Yaramazlara biraz batar!

Yandaş gazete faiz artıran Merkez Bankası’nı ‘ihanet’le suçladı

 

Merkez Bankası’nın dolar kurunun önünü kesmek için aldığı faiz artırımı kararı iktidardan destek görürken iktidara yakın Yeni Şafak gazetesince ‘ihanet’ diye nitelendi.

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Merkez Bankası Para Kurulu dün aldığı kararla politika faizini yüzde 16.50’den 17.75’e çıkarmıştı. Böylece iki hafta içerisinde yüzde 4.25’lik faiz artışı gerçekleşmiş oldu.

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“Vatanı satmak yüksek faizle olur” diyecek kadar faiz karşıtı tutumuyla bilinen ve sürekli faizin düşürülmesini isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz artırımları karşısında sessiz kalırken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den destek geldi: “Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın, Türkiye’de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz süreçte desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 

Yeni Şafak’ın ihanetle suçladığı Merkez Bankası’nın başkanı Murat Çetinkaya iki yıl önce Erdoğan tarafından atandı.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi ise haberi birinci sayfasının tepesinde dört sütuna ‘İhanet‘ başlığıyla sundu. ‘Faiz artışına lobi bile şaşırdı’ üst başlığı kullanılan haberin spotunda faizin reel sektöre 10 milyar dolar yük getirdiği ve doları da geriletmediği öne sürüldü.

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AKP çizgisindeki Türkiye gazetesi kararı destekledi.

İktidara yakın basın genelde faiz kararına birinci sayfalarında görmezlikten gelirken Türkiye gazetesi ise ikinci manşetten ‘Dolara darbe’ diye sundu. Haberde kararın doları gerilettiği ve kurdaki düşüşün süreceği savunuldu.

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