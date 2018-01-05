Yandaş gazete ‘Atilla kararı’nı böyle gördü: Al sana Osmanlı tokadı!

‘Avrupa’yı üç günde fethedeceğini’ öne süren Yenisöz gazetesi, şimdi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ABD Başkanı Donald Trump’a ‘Osmanlı tokadı’ attırdı.

Yenisöz, bugünkü sayısında ABD’deki davada jürinin eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulmasını ‘ABD’ye misilleme şart’ manşetiyle okularına duyurdu.

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Gazete, hakim Richard Berman’ı ‘FETÖ’cü ilan ederken davanın ‘FETÖ, CIA ve FBI’ın Türkiye’ye operasyonu’ olduğunu öne sürdü.

Yenisöz, “Bu dava, buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen, daha doğrusu gösterilmeyen kısmında ise, Gezi, 17/25 ve 15 Temmuz’da başarısız olan çevrelerine operasyonu yatıyor” diye yazdı.