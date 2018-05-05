Yandaş anketçiye göre Erdoğan ‘politik uzay zamanı büküp’ seçimi yaptı bile

AKP’ye yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘politik uzay zamanı bükerek, 24 Haziran’ı 4 Mayıs’a getirip seçime yaptığını’ iddia etti.

Oda TV’nin haberine göre dün akşam CNN Türk televizyonunda yayınlanan programa katılan Şen, Erdoğan’ın hayatını ilginç örneklerle anlattı.

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Şen, şunları söyledi: “Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir.”

Değişik bir kafaymış, ne içiyor acaba? pic.twitter.com/PDbwuClZcm — Gürbüz ÇAPAN (@drgurbuzcapan1) 4 Mayıs 2018

Şen bu sözleri sarfederken, elinde, kağıda çizilmiş ilginç bir grafik de bulunuyordu.

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Uzay-zamanın bükülmesi fizikçi Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre ışığın, uzaydaki kütleçekim nedeniyle zamanda bükülerek yön değiştirmesine deniliyor.