Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yandaş anketçiye göre Erdoğan ‘politik uzay zamanı büküp’ seçimi yaptı bile

Share263
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 263

 

AKP’ye yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘politik uzay zamanı bükerek, 24 Haziran’ı 4 Mayıs’a getirip seçime yaptığını’ iddia etti.

Fotoğraf: Twitter

Oda TV’nin haberine göre dün akşam CNN Türk televizyonunda yayınlanan programa katılan Şen, Erdoğan’ın hayatını ilginç örneklerle anlattı.

Reklam

Şen, şunları söyledi: “Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir.”

Şen bu sözleri sarfederken, elinde, kağıda çizilmiş ilginç bir grafik de bulunuyordu.

Reklam

Uzay-zamanın bükülmesi fizikçi Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre ışığın, uzaydaki kütleçekim nedeniyle zamanda bükülerek yön değiştirmesine deniliyor.


Share263
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 263

SON HABERLER

Eski sevgililer yine devrede: Demirtaş, herkesin ikna edilmesini istedi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı, tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP’nin çareyi halen sağ popülizmde aradığı belirtti. Haziran ve Kasım 2015 seçimlerindeki başarının mimarı herkesi görev sorumluluk almaya davet eden Demirtaş, “Eski sevgililer dahil herkesi ikna etsinler yine” diyerek çağrıda bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...