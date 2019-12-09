Yanardağ turistlerin gezdiği sırada patladı: Beş ölü; en az 10 kişi kayıp

Yeni Zelanda’da, White Island veya Whakaari olarak adlandırılan yanardağda patlama meydana geldi. Yanardağın kraterinde turistlerin gezdiği sırada meydana gelen patlamada beş kişi öldü ve yaralananlar oldu. En az 10 kişi kayıp.

Fotoğraf: Reuters

Polis, 23 kişinin kurtarıldığını, kurtarma operasyonu yapmak için fiziki koşulların zor olduğu bölgede ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.

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White Island’ın ülkenin en aktif yanardağlarından biri olmasına rağmen, üzerinde bulunduğu, özel mülkiyetteki adanın popüler bir turistik mekan olduğu, günlük turların düzenlendiği belirtildi.

Patlamadan yarım saat önce orada olduğunu söyleyen turist Michael Schade, “Tekneye bindik. Dönüş yolunda patlamaya tanık olduk. Geri dönüp kaçmaya çalışanları aldık. O anı hayatım boyu unutamayacağım” dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, patlama sırasında adada onlarca yerli ve yabancı turist olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Çok üzgünüm. Polis ve arama-kurtarma ekipleri ellerinden geleni yapıyor. Operasyon başlatıldı ancak maalesef küller bölgeye ulaşmayı zorlaştırıyor. ”

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Jeolojik riskleri bildiren internet sitesi GeoNet, 3 Aralık’ta, yanardağın normal seviyenin üstünde aktif olabileceği bir sürece girildiğine dair uyarı yapmış, ancak paylaşılan metinde, “Bu aktif hal ziyaretçiler için risk oluşturmaz” denmişti.