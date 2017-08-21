Yanal, hakem kararlarını ‘tartışmadı’: Anlamı yok, sonuçta bir gösteri

Deplasmanda iki kez öne geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe’yle 2-2 berabere kalan Trabzonspor’un teknik direktörü Ersun Yanal, kendi oyunlarını sahaya yansıtmakta eksik kaldıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada mücadeleyi “Hem stratejik hem psikolojik bir maç” diye niteleyen Yanal şunları söyledi: “Oyunu rakibe kabul ettirmek ya da oynamaktan çok rakibin aldığı pozisyonlara karşılık verdik. Kendimiz oyunu istediğimiz düzeyde oynayıp forse edebilmek adına eksik kaldığımızı düşünüyorum. Biraz daha savunmada kaldık. Ama ilk yarının sonları biraz, özellikle ikinci yarının sonlarındaysa kendi alanımızın içerisinde fazla sayıda faul var. Var ya da yok onu tartışmıyorum ama orada oldukça fazla faul alıp o bölgede bir baskı yarattı rakip. Çıkabileceğimiz pozisyonlar vardı. Rakip baskı kurduğu anlarda o faullerden kurtulup çıksak bayağı kazanç elde edebilirdik. Rakibi daha eksik yakalayabilirdik. İstediğimiz olmadı. Burak’ın erken çıkışı bizim hamlemizi azalttı.”

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‘Tartışmanın bir anlamı yok’

Fenerbahçe’nin 2-2 beraberliği yakaladığı penaltı pozisyonu sorulan Trabzonspor teknik direktörü şöyle konuştu: “Değdi değmediyi tartışacak durumda değiliz. Bunlar maçın içerisindeki olaylar. Bence penaltı. Bunu tartışmanın bir anlamı yok. Maç bitti. Maç bittikten sonra yorumlarımızı bu şekilde yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha az fauller olabilir miydi, bize verdi, rakibe verdi. Bunlar aslında bizim tartışmayacağımız, tartışmamamız gereken konular. Buradaki maçın keyfini, oynanan oyunun, mücadelenin zevkini izlettiysek seyircilere… Bu sonuçta bir gösteri. Buradan herkes mutlu ayrılsın, futbol güzel olsun. Bence doğrusu buydu. “