Yan yatan eve direkli destek!

Antalya’da 1960’larda yapılan tek katlı evler, yan yattıkları için demir çubuklarla destekleniyor. Bazı evlerde, gidecek yeri olmayanlar can korkusuyla yaşamak zorunda kalıyor.

Fotoğraflar: DHA

Muratpaşa ilçesindeki Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan Yediarıklar bölgesinde çökme meydana geldi. Burada bulunan çok sayıda gecekondu da yana ve öne doğru yatık hale gelmeye başladı.

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Bazı kişiler, evlerinin yıkılmasını önlemek için çatıların altına demir kolon ve direkler koydu. Kimi evler boşaltılırken kimi de halen bu evlerde yaşamaya devam ediyor. Mahalledeki bazı evlerin üzerinde ise ‘eğri ev’ gibi uyarı yazıları bulunuyor.

80 yaşındaki Fadime Karabulut, korkudan giremediği tek katlı yapıyı depo olarak kullanmaya başlamış.

Mahallede 1994’ten beri muhtarlık yapan Mustafa Yılmaz, bölgede 210 hane olduğunu ifade ederek zemini şu sözlerle anlattı: “Yıllar önce bölgeden yedi tane su arığı geçiyordu. Arıklar kapatılmış ve üzerlerine ev yapılmış. Zamanla toprak oturunca evler bu hali almış. Ben 26 senedir muhtarım, 26 senedir bu şekilde. Bölge imarda park bölgesi olarak görülüyor. Yapılar ruhsatsız.”

Yılmaz, 3-4 şiddetindeki bir depremde bile evlerin yıkılabileceğini, 210 binanın yüzde 75’inde ikamet edildiğini ifade etti.