Yan kafeyi şikayet etti diye tehdit edildi: Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?

Adana’da yandaki mekanda uyuşturucu kullanıldığı gerekçesiyle savcılığa başvuran kadının kafesi zaptedildi, yüzüne yanıcı olduğu düşünülen renkli bir madde dökülüp ölümle tehdit edildi.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre şikayet edilen mekan sahibi kadını ölümle tehdit ederken “Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?” dedi.

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Hastanede mazotla üzerindeki yanıcı madde çıkartılan kadın “Şikayetimi çekmezsem beni Bergen’e benzeteceklerini söylediler. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına güveniyorum” dedi.

DHA’nın haberine göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca beş yıl önce devraldığı Adnan Menderes Bulvarı’ndaki kafenin yanında bulunan mekan sahibini uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle karakola ve savcılığa şikayet etti. Bunun üzerine mekan sahibi ve adamları Karaca’nın mekanını basıp el koydu.

Karaca durumu savcılığa bildirdi ve savcılık kafenin anahtarına el koyarak soruşturma başlattı fakat yandaki mekanın sahibi kilidi değiştirip kafeyi tekrar kullanıma açtı.

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Karaca tekrar savcılık ve CİMER’e şikayette bulununca yandaki mekanın sahipleri şikayetini geri çekmesi için Karaca’yı ölümle tehdit etmeye devam etti. İddiaya göre dün akşam yan mekanın sahibi 21:30 sularında Karaca’nın arkadaşıyla içinde bulunduğu seyir halindeki aracını durdurup Karaca’yı araçtan tehditle indirdi ve diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna koyu renkli yanıcı bir madde döktü. Mekan sahibi elindeki çakmakla Karaca’yı yakmakla tehdit edip gitti.

Fatih Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulunan Karaca, ardından karakola gelen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede petrol istasyonundan alınan benzinle yanıcı maddeden temizlenen kadın taburcu edildi.

Karaca korkudan evine gidemediğinden kızının evine sığındığını söyledi. Karaca kafesi için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almış ve vergilerini ödüyor.

‘Kendi mekanıma ben giremiyorum, onlar kullanıyor’

“Alnımın teriyle aldığım bir yer orası. Hala öldüreceğim diyorlar. Kendi mekanıma ben giremiyorum. Onlar göbeği değiştirerek kullanmaktalar” diyen Karaca her gün öldürülen kadınlardan biri olmaktan çok korktuğunu belirterek yan mekanın sahibinin kendisine “Seni öldürsem yatarım ne kadar ki? Biz içeri girersek, etrafımızda beslediğimiz çakallarımız var, onlar sizi öldürür” dediğini aktardı.