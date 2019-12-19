‘Yan baktın’ kavgası: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde iki lise öğrencisi arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgası ölümle sonuçlandı.
Olay Dün saat 16:00’da, Gazi Ticaret Meslek Lisesi önünde meydana geldi. 15 yaşındaki dokuzunca sınıf öğrencisi Yasin Yağız bir başka lisenin öğrencisiyle “Neden yan baktın” diyerek tartışmaya başladı. Aralarında daha önce de sürtüşme yaşanan ikilinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Öğretmenler kavgayı ayırmak için uğraşırken, kavga ettiği öğrenci Yağız’ı karnından bıçaklayıp kaçtı.
Ağır yaralanan Yağız’ı beden eğitimi öğretmeni otomobiliyle hastaneye yetiştirdi. Ancak Yağız kurtarılamadı.
Yağız’ı bıçaklayan lise öğrencisi ve yanındaki bir başka lise öğrencisi gözaltına alındı. İkili Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.