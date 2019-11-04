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Yaramazlara biraz batar!

‘Yan bakma’ yüzünden kavga çıktı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çorum’da ‘yan bakma’ yüzünden çıkan kavgada Hasan Ö.’nün (38) tabancayla vurduğu Bekir Bozkurt (30) hayatını kaybetti, arkadaşı Erkan Ateş (29) yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Çorum Çomar Barajı çevresinde Erkan Ateş’le oturan Bekir Bozkurt, yanlarına giden Hasan Ö. ve arkadaşları, birbirlerini ‘yan bakmakla’ suçlayınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö., tabancayla Ateş ve Bozkurt’a ateş etti. İkisi de kanlar içinde yere yığıldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Merminin göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Bekir Bozkurt, hastanede hayatını kaybetti. Erkan Ateş’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli Hasan Ö.’yü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için jandarma karakoluna götürüldü. Hasan Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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