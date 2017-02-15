‘Yan bakma’ kavgası: 20 yaşındaki genç bıçaklandı, mahalleli Suriyelilerin iş yerlerine saldırdı

Kayseri’de ‘yan bakma meselesi’ nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 20 yaşındaki bir genç üç Suriyeli tarafından bıçaklandı. Mahalleli, Suriyelilerin iş yerlerine saldırdı.

DHA’nın haberine göre Melikgazi’deki Çorakçılar parkında çıkan kavgada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun’un, Suriye uyruklu üç kişi tarafından bıçaklandığı belirtildi.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şerif G. de yaralandı. Akkoyun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler M.M., İ.E.M. ve S.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ülkelerine kaçmaya çalıştıkları iddia edildi.

Suriyelilere saldırı

Aynı gece mahallede toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, olayla ilgileri bulunmamasına rağmen bölgedeki Suriyelilerin işyerlerinin ve evlerinin camlarını kırdı, yolda karşılaştıkları insanlara da saldırdı.

Olayları polis bastırdı.