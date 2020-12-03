Yamyamlıkla suçlanan komutanın İsviçre’deki dava süreci başladı

Liberya’daki iç savaş sırasında yamyamlığın da aralarında olduğu çok sayıda suçu işlemekle suçlanan, isyancıların eski komutanının yargılanma süreci İsviçre’de başladı.

Ulimo’ya dahil edilen çocuk askerler. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

45 yaşındaki Alieu Kosiah, ülkede, 1989-2003 arasında süren iç savaşta çok sayıda sivili öldürmek, kadınlara tecavüz etmek, yağmalamak ve öldürdüğü bir öğretmenin ‘kalbini parçalara ayırıp yemek’le suçlanıyor.

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Afrika ülkesindeki, yüz binlerce kişinin öldüğü iç savaşla ilgili, uluslaralarası mahkemelerde görülen davalardan birinde yargılanan Kosiah, sorgusunda suçlaamaları reddetti.

Avukatı Dimitri Gianoli bugünkü duruşmada 2014 yılında İsviçre’de tutuklanan müvekkilinin kendisine isnat edilen suçlar işlendiğinde ülkede olmadığını savundu.

“Ben hedef alındım. Yargılanma sürecim başlamadan altı yıl hapiste kaldım” diyen Kosiah, ‘Ulimo’ adlı isyancı gruba çocuk yaşta dahil oldu. Bu grup, 1997’den 2003’e kadar yönetimde kalan ülkenin eski devlet başkanı Charles Taylor’ın birlikleriyle savaşıyordu.

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İddianamede, Kosiah’ın 18 kişi öldürdüğü, bir kadını zorla alıkoyduğu, ona defalarca tecavüz ettiği, 12 yaşındaki bir çocuğu kendisine koruma tayin ettiği belirtildi.

Dava, İsviçre’nin Bellinzona kentindeki, ‘başka yerlerde işlenen savaş suçlarının faillerinin yargılandığı’ federal mahkemede görülüyor.