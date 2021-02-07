Yamula Barajı’nın suyu çekildi, mezarlık ve evler gün yüzüne çıktı

Kayseri’de, Yamula Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi’ndeki mezarlık ve evler gün yüzüne çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003’te hayata geçirilen Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı. Evleri yüksek kesimde olanlar mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etti.

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Mahallenin taşınan bölgesi baraj faaliyete geçince sular altında kaldı. Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajı’nda sular çekildi ve Taşhan Mahallesi’nin mezarlık ve evleri ortaya çıktı.

Mezarlıkta ortaya çıkan kafatası ve kemikler belediyeye görevlileri tarafından toplanıp yeni mahalledeki mezarlığa gömüldü.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir (66) şunları söyledi: “Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkiledi. Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor.”