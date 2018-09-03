Yaman Törüner: Bu sarmalın içine girip ayağınıza kurşun sıkmayın

Merkez Bankası para basıyor; “Piyasanın para ihtiyacını karşılıyorum” diyor. Bu hatalı bir politikadır.

Devlet tahvili alıp, mali kuruluşlara para veriyorsanız; bu piyasaya para sürme anlamındadır. Yaptığınız, enflasyon olarak geri döner. Siz Hazine Tahvili alıp, Hazine’ye borç veriyorsunuz demektir.

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Mali kuruluşlara giden para ise, yeniden döviz talebi yaratacak ve döviz fiyatı artacaktır. Bu sarmalın içine girip ayağınıza kurşun sıkmayın. Artık, kimse eleştiri de yapacak halde değil. Ama, ülkemi seviyorum.

Yaman Törüner’in yazısı