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Yaramazlara biraz batar!

Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen İrlandalı turist hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen İrlandalı turist hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde 1700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan İrlandalı Yury Vasılyevich, atlayıştan kısa süre sonra paraşütü kapanınca kayalıklara düştü.

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Bölgeye JAK timi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle oluşan ekipler, Vasılyevich’in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Vasılyevich’in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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