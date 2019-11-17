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Yaramazlara biraz batar!

Yamaç paraşütüyle ağaçta asılı kaldılar; itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, ağaçta asılı kalan yamaç paraşütü pilotu Furkan Yurtsev ve tandem (ikili) uçuş yaptığı Hakan Göksu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Tatil için gittiği, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’yi havadan görmek isteyen Göksu, bu sabah yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi mevkisine gitti. Göksu, Yurtsev ile ikili uçuş için havalandı. Pilot Yurtsev, havada paraşütün kontrolü kaybetti.

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İrtifa kaybeden paraşüt, travertenlerin üst kısmındaki bir ağaçta asılı kaldı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile Yurtsev ve Göksu’yu kurtardı. İkili, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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