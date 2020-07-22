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Yaramazlara biraz batar!

Yamaç paraşütü yaparken davul çaldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gezmeye giden Ahmet Çelik, yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre arkadaşlarıyla Şarköy’e giden Çelik, Uçmakdere Mahallesi’nde Ganos Dağı eteklerinde, yamaç paraşütü pilotu ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

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Yaklaşık 20 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp şarkı söyledikten sonra uçuşunu sorunsuz tamamladı.

Çelik’in sosyal medyada paylaştığı video çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

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