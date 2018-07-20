Yalova’ya ‘dev’ tesis: 193 bin liralık tuvalet Güney Kore başkonsolosunun katılımıyla açıldı

Yalova’da 193 bin liraya mal edilen tuvalet, belediye başkanı, Güney Kore İstanbul başkonsolosu ve Dünya Tuvalet Birliği (WTA) başkanının katılımıyla açıldı.

DHA’nın haberine göre tuvaletin yapımı için WTA hibe verdi.

Reklam

Tuvalet 41 metrekare. İçerisinde kadın, erkek ve engelli olmak üzere üç ayrı bölüm ve bebek bakım odası var.

Törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılışını yaptıkları tuvaletin kentte siyaseten kullanıldığını, eleştiri konusu edildiğini söyledi.

Reklam

Teklif Kore’den

Salman şunları söyledi: “Bu doğru bir yaklaşım değildi. Eğer Güney Kore’deki kardeş şehrimiz Suwon’a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon belediye başkanına Suwon Parkı’nı gezdirirken ‘Buraya bir tuvalet yapalım’ teklifi geldi. Biz de bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti WTA üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için bu sahil bandını kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalardan birisi. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bizde ‘Temizlik imandan gelir’ diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız.”

WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim, “Bugün burada Suwon, Yalova ve WTA işbirliği ile yapılan umumi tuvaletin açılışında sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Biz birçok ülkede bu kültürü yaymak için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. 16 ülkede bu tür çalışmamız oldu” diye konuştu.

Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong da işbirliği sonucu açılan tuvaletin her iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağına, bu projenin diğer belediyelere de örnek olacağına inandığını dile getirdi.

Tuvalet, kurdele kesilerek açıldı.