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Yaramazlara biraz batar!

Yalova’da sandıklar yeniden sayıldı, yine CHP kazandı

Yalova belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazın ardından 25 saattir süren yeniden sayım sona erdi. Kazanan yine CHP adayı çıktı.

Vefa Salman (Fotoğraf, Yalova Belediyesi’nin sitesinden alınmıştır.)

Yalova’da yerel seçimleri CHP adayı Vefa Salman 28 bin 796 oyla kazanmış, ancak AKP tutanaklarda çelişki olduğu gerekçesiyle sonuca itiraz etmişti.

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Bunun üzerine başkanlık seçiminde beş, belediye meclis üyeliğinde de iki sandıkta oyların, 73 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.

25 saattir devam eden yeniden sayım sonucunda sonuç değişmedi. Salman’ın başkanlığı 332 oy farkla kazandığı açıklandı. İlk sayımda fark AA verilerine göre 613’tü.

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