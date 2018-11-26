Yalova’da Kaşıkçı operasyonu: Arap işadamının villasında ceset aranıyor

Yalova’nın Samanlı köyünde, bir Arap işadamına ait villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama başlatıldı.
Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğu’nda 2 Ekim’de öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen meçhul. Suudi makamları, cesedin binadan çıkarıldığını savunurken yeri konusunda bilgileri bulunmadığını öne sürüyor.
Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde giden jandarma ve polis ekipleri, eğitimli köpekler ve insansız hava araçlarının da yardımıyla arama çalışması başlattı. Çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı.
Ekipler, aramayı komşu villayı da kapsayacak beçimde geniş tutuyor. Villanın bahçesine itfaiye aracı da getirildi.
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