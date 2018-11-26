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Yaramazlara biraz batar!

Yalova’da Kaşıkçı operasyonu: Arap işadamının villasında ceset arandı

Yalova’nın Samanlı köyünde, bir Arap işadamına ait villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapıldı.

Fotoğraflar: DHA

Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen meçhul. Suudi makamları, cesedin binadan çıkarıldığını savunurken yeri konusunda bilgileri bulunmadığını öne sürüyor.

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Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde giden jandarma ve polis ekipleri, eğitimli köpekler ve insansız hava araçlarının da yardımıyla akşama kadar bölgeyi aradı.

Çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı.

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Ekipler, aramayı komşu villayı da kapsayacak biçimde geniş tuttu. Villanın bahçesine itfaiye aracı da götürüldü.

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