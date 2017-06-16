Yalova’da belediye barınağında köpeklerin zehirlendiği iddiası sonrası müdür görevden alındı

Yalova’da belediyeye ait barınakta köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine veterinerlik işleri müdürü görevden alındı, soruşturma başlatıldı.

Yalova belediyesinin hizmet binası önüne gelen bir grup hayvansever, köpeklerin belediyeye ait barınakta zehirlendiğini iddia etti.

Basın açıklamasını okuyan Arif Ekim, veteriner işleri müdürü Erkut Ferhatoğlu’nun talimatıyla barınaktaki köpeklerin zehirlendiğini, bunun da görevliler tarafından çekilen videolarla ispatlandığını söyledi.

Ekim, şunları kaydetti: “Veteriner işleri müdürünün barınma evinde her pazartesi ve salı günlerini ‘temizlik günü’ yani ‘öldürme günü’ ilan ettiği, bu güne de ‘Düzenleme Günü’ adı verdiği ve rutin olarak yapılan katliamlar için personele görev verdiği, bakımevinde çalışan görevli tarafından itiraf ettirilerek resmi kurumlarca da tutanak altına alınmıştır.”

Müdür görevden alındı, soruşturma açılacak

Açıklamanın ardından hayvanseverler ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman belediye binasında görüştü.

Veteriner işleri müdürü Erkut Ferhatoğlu’nu görevden alan Salman olayla ilgili tüm personel hakkında adli ve idari soruşturmanın açılacağı sözünü verdi.

Başkan, “Şimdiye kadar yapılanların hesabını birileri verecek. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Babamın oğlu olsa bakmam. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.