Yalova’da Alevilerin evlerinin işaretlenmesiyle ilgili soruşturma

Yalova’da Alevilerin yaşadığı beş evin işaretlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fotoğraf: pirha.net

Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak’ta bulunan evlerin duvarlarına çarpı işareti konularak ‘Alevi K’ yazılmıştı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı Fikret Demir, “Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Bu sürecin takipçisi olacağız” demişti.

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Bunun üzerine savcılıktan gelen açıklamada, ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”