Yalova’da 4.1 büyüklüğünde deprem

On binlerce insan, dört yıl önce bugün, Türkiye’nin her yanından, savaşı durdurabilecekleri ve ülkeye barışı getirebilecekleri inancıyla, bayrama gider gibi Ankara’ya aktı. Ellerini kollarını sallayarak Gar meydanına ulaşan iki IŞİD’çi canlı bombanın gerçekleştirdiği katliam sonucu 103 insan katledildi; 400’den fazlası yaralandı.