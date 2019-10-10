Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalova’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yalova açıklarında, Marmara Denizi’nde, saat 19:52’de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar gelecek…

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10 Ekim: Adalet de barış da çok uzakta

On binlerce insan, dört yıl önce bugün, Türkiye’nin her yanından, savaşı durdurabilecekleri ve ülkeye barışı getirebilecekleri inancıyla, bayrama gider gibi Ankara’ya aktı. Ellerini kollarını sallayarak Gar meydanına ulaşan iki IŞİD’çi canlı bombanın gerçekleştirdiği katliam sonucu 103 insan katledildi; 400’den fazlası yaralandı.

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