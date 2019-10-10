Yalova’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yalova açıklarında, Marmara Denizi’nde, saat 19:52’de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yalova açıklarında, Marmara Denizi’nde, saat 19:52’de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek…
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı şekilde tamamlanması için 81 ildeki 90 bin camide sabah namazının öncesinde Fetih Suresi okundu.
ABD’de bazı Kongre üyeleri Suriye’ye askeri harekat başlatmasının ardından Türkiye’ye karşı ‘çok ağır’ yaptırımlar uygulanmasını istiyor.
On binlerce insan, dört yıl önce bugün, Türkiye’nin her yanından, savaşı durdurabilecekleri ve ülkeye barışı getirebilecekleri inancıyla, bayrama gider gibi Ankara’ya aktı. Ellerini kollarını sallayarak Gar meydanına ulaşan iki IŞİD’çi canlı bombanın gerçekleştirdiği katliam sonucu 103 insan katledildi; 400’den fazlası yaralandı.
Suriye’nin kuzeydoğusuna harekatın başlamasının ardından dolar/TL artan bölgesel endişeler ve ABD’nin yaptırımı olasılığını da içeren açıklamalarıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor.
Cumartesi günü yapılması planlanan ‘Su ve Vicdan Mitingi’, ‘Barış Pınarı Harekatı’ sebebiyle ertelendi.