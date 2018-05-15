Yalova rektörünün ‘FETÖ’ kriterleri: Önemli olan o kişinin suçsuz olduğuna inanmam

Yalova Üniversitesi’ne yeni atanan rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, personelin göreve yeniden başlayıp başlamama konusunda önemli olanın kendi inancı olduğunu söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen rektör Cebeci, üniversite için “Burası hala FETÖ örgütünün elindedir” lafını kabul etmediğini ifade etti.

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Üniversiteden 70-80 kişiyi ‘attıklarını’, kendisinin de dört kişiyi göreve başlattığını aktaran rektör, göreve başlayan kişilerin haksız yargılandığını, 1,5 yıldır da açıkta olduklarını kaydetti.

Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aralarında adli süreci devam edenler de var. Ancak ben suçsuz olduğuna inanmışsam o kişiyle çalışırım. Mesela mahkemede yargılanıp beraat eden bir kişiyi göreve başlatmadım ama mahkemesi devam eden birini ise göreve başlattım. Dediğim gibi, önemli olan benim o kişinin suçsuz olduğuna inanmamdır.”

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‘Okulun cezbediciliği yok’

Yalova Üniversitesi kampüsünün öğrenciyi cezbeden hiçbir özelliği olmadığını söyleyen Cebeci şunları kaydetti: “Öğrenci burada mutlu olacağına inansın ki tercih edip gelsin. Önce moral desteğine ihtiyacımız var. İnsanların burada birbirlerine güveni kalmamış. Birbirlerinin açığını arayan, birbirinden kopuk bir yapı var. Bu yapıyı besleyen sebepler geçmişte olmuş. Artık geçmişe sünger çekip burada bir barış kültürü oluşturmak istiyoruz.”

Rektör, 10 yıl önce okulla birlikte kurulan diğer üniversitelerin kendilerinden çok daha iyi bir konumda olduğunu belirterek “Altyapılarını ve öğretim kadrolarını tamamlamışlar ve eğitim-öğretimi oturtmuşlar. Yalova Üniversitesi’nin bu halde olmasının ise birçok nedeni var. Ülkemiz çok ciddi bir badireden geçti, onu biliyoruz. Kimseyi suçlayamayız. Oturduğu yerde kalıcı olmadığını bilen biri bir projeye nasıl girişsin. Ama artık vekalet dönemi bitti. Yeni baştan, çok kısa vadede yapılması gerekenleri yaparak, üniversitemizi ayağa kaldıracağız” dedi.