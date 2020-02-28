Yalova belediyesindeki ‘zimmet’ soruşturmasında tutuklu sayısı dokuza ulaştı

Yalova Belediyesi’nde başlatılan ‘zimmet’ soruşturmasında gözaltına alınan T. T., H. Ç. ve E. G. tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmış oldu.

Fotoğraflar: DHA

Yalova Belediyesi’nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R. E.’in Denizli’de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Güleç’in şoförü B.E. ile sekreteri B. T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit B. B., polis ekiplerince Yalova Belediyesi’nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında zimmet iddiası bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı R. E., Mali İşler Müdürü Ş. R. K., sekreter B. T., paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit B. B. ve firma çalışanı O. G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ise İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘zimmet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarına karıştığı tespit edilen T. T., H. Ç. ve E. G.’ü çarşamba günü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha sonra ise E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. gözaltına alındı. Yalova Belediyesi’nden usulsüz olarak toplam 4 milyon 375 bin 753 lira ödeme aldığı tespit edilen beş şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.