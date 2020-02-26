Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalova belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında üç gözaltı kararı

Yalova belediyesinde bazı personelin belediyeyi dolandırdığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Belediye yönetiminin muhasebe kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkardığı olayda, belediye başkan yardımcısı dahil bazı kişilerin belediye kasasından zimmetlerine para geçirdiği öne sürülmüştü. Şimdiye dek başkan yardımcısı Halit Güleç dahil altı kişi tutuklanmıştı.

Reklam

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, başsavcılığın gözaltı talimatı sonrasında harekete geçti. T.T., H.Ç ve E.G gözaltına alındı.

Şüphelilerin ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘zimmet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarına karıştığı öne sürüldü.

Yalova belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda iki tutuklama daha

Yalova’da belediye başkan yardımcısına tutuklama

Yalova belediyesindeki ‘zimmete para geçirme’ soruşturmasında dört gözaltı daha

Yalova belediyesini dolandırmakla suçlanan muhasebeci gözaltında

Yalova belediyesinden muhasebecisine suç duyurusu

SON HABERLER

Mehmet Fatih Traş anısına…

Meslektaşımız Mehmet Fatih Traş üç yıl önce bugün, 25 Şubat 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Türkiye’de en yapılmayacak işi yapıp ‘devletten izinsiz’ ve ‘devletin tasvip etmediği bir imza metniyle’ barış talep ettiği için canı yanan, canı yakılan; o can, bir zaman sonra adları lanetle anılacak meslektaşları tarafından yakılan, bir akademisyen.

SAHA Studio ilk misafirlerini ağırlıyor

SAHA, İstanbul’da sanatçılara araştırma, üretim ve etkileşim imkanı sağlamak üzere tasarladığı SAHA Studio’yu hizmete açarak çok kapsamlı bir misafir sanatçı programı oluşturdu. Program davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekanı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...