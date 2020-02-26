Yalova belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında üç gözaltı kararı

Yalova belediyesinde bazı personelin belediyeyi dolandırdığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi daha gözaltına alındı.
Belediye yönetiminin muhasebe kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkardığı olayda, belediye başkan yardımcısı dahil bazı kişilerin belediye kasasından zimmetlerine para geçirdiği öne sürülmüştü. Şimdiye dek başkan yardımcısı Halit Güleç dahil altı kişi tutuklanmıştı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, başsavcılığın gözaltı talimatı sonrasında harekete geçti. T.T., H.Ç ve E.G gözaltına alındı.
Şüphelilerin ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘zimmet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarına karıştığı öne sürüldü.