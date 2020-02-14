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Yaramazlara biraz batar!

Yalova belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda iki tutuklama daha

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınanların ikisi daha tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Belediye yönetiminin muhasebe kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkardığı olayda, belediye başkan yardımcısı dahil bazı kişilerin belediye kasasından zimmetlerine para geçirdiği öne sürülmüştü.

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Gözaltına alınanların bazıları bugün emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Başkan yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri Bahar Taşkömür ve bir şirket çalışanı Orhan Gedik tutuklandı. Halit Güleç’in şoförü B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki kişinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı altıya yükseldi.

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