Yalova Belediyesi’nde geçici başkanlığa AKP’li üye seçildi

Yalova Belediyesi’nde görevden uzaklaştırılan CHP’li Vefa Salman’ın yerine, geçici olarak AKP’li Mustafa Tutuk başkan olarak seçildi.

Fotoğraf: DHA

Belediyede muhasebe bölümünde çalışan bir kişinin zimmetine para geçirdiğine dair iddiaların ardından başlatılan soruşturmada başkan yardımcısı dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Başkan Salman da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Kanun gereği, belediye meclisinde yeni başkanı belirlemek için bugün oylama yapıldı. Üçüncü tura kalan seçimi, 17 oyla salt çoğunluğa ulaşan Tutuk kazandı.

Yeni başkanın ilk sözleri şu oldu: “Yargının devam ettirdiği bir süreç. Encümen ve meclis üyelerim bu görevi bana tebliğ ettiler. Güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yalova’nın sorunlarını biliyoruz. Üstesinden gelecek ekibimiz var. El birliğiyle Yalova’nın bütün sorunlarının üstesinden geleceğiz.”

31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi’nde, üyelerin 15’i AKP, ikisi MHP, 14’ü de CHP’li. Belediye başkan yardımcısı Halit Güleç’in tutuklanmasıyla CHP’nin belediye meclisindeki üye sayısı 13’e düşmüştü. Oylamanın ilk iki turunda üye tam sayısının üçte ikisi aranıyor.