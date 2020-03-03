Yalova Belediyesi soruşturmasında beş tutuklama daha: Sayı 14’e yükseldi

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında beş kişinin daha tutuklanmasıyla, toplam tutuklu sayısı 14’e yükseldi.
Yalova başsavcılığının soruşturması kapsamında, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları belirtilen A.R.A., T.K., A.D., T.D. ve T.T., eş zamanlı operasyonla polis tarafından gözaltına alındı.
‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘zimmet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tümü tutuklandı.
Daha önce belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, mali işler müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin dahil dokuz kişi tutuklanmıştı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise görevinden uzaklaştırılmıştı.