Yalova belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: DHA

Yalova belediyesinde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.’nin Denizli’de yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, başkan yardımcısı Güleç 10 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yalova belediyesinde ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘irtikap‘, ‘güveni kötüye kullanma‘, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘zimmet‘ ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde ön inceleme yapmak üzere üç mülkiye müfettişi görevlendirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Mülkiye müfettişlerince yapılan incelemelerde; Yalova Belediyesi’nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433,00 TL aktarım yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda mali hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, bazı kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/1986 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tutuklandığı, şu anki tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Belediye Başkanının sorumluluğunun olduğu, bununla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesinin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinası çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32’sinin 3-4 firma tarafından üstlenildiği, bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğu, yine 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Belediye Başkanı Vefa Salman’ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığının ifade edildiğine ilişkin tespitler yapılmıştır.”